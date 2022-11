Coca-Cola lanceert eerste elektrische vrachtwagens in distributiecentrum in Wilrijk: "Grootste vloot van België"

"Wij zijn heel blij dat we vandaag met de eerste vier volledig elektrische vrachtwagens kunnen rijden hier in Wilrijk", zegt CEO An Vermeulen. "We investeren in totaal in 30 elektrische vrachtwagens. In België zijn er in totaal nog maar 28, dus daarmee hebben we de grootste vloot van het land. Dat helpt ons op weg om klimaatneutraal te worden." Het bedrijf heeft 7 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe vrachtwagens.