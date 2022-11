Code van brief Karel V na vijf eeuwen gekraakt: de keizer had angst voor een moordcomplot

In dit geval is het geen steen, maar een droedel die de bestemmeling van een brief van ambassadeur Jean de Saint-Mauris in de marge van de brief had getekend. Die bevat "een soort transcriptie" voor het ontcijferen van de brief van de ambassadeur die in Besançon wordt bewaard.

In juni van dit jaar volgt dan een doorbraak als het team erin slaagt een aantal woorden in de brief te isoleren die een zin vormen. Daarvoor had het team van Loria een beroep gedaan op Camille Desenclos van de Université de Picardie Jules Verne in Amiens. Die historica is zowel gespecialiseerd in cryptografie als in de betrekkingen tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk in de 16e eeuw en is dus de geknipte persoon om het team bij te staan.

Ze helpt het team de puzzelstukjes in elkaar te passen door de brief in zijn context te plaatsen, zodat de toespelingen erin beter te begrijpen zijn.

Volgens Desenclos was het "uitzonderlijk voor een geschiedkundige om een brief te kunnen lezen die niemand gedurende vijf eeuwen had kunnen lezen".