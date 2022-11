College in Oudenaarde ziet wifi-verbruik verdubbelen tijdens WK-matchen: "Hebben Sporza geblokkeerd"

Voor leerlingen en scholen komt een WK voetbal bijna nooit gelegen. Meestal start een EK of WK half juni, midden in de examens dus. Ook nu, tijdens het WK in Qatar, zijn de voorbereidingen voor de examens volop bezig. En dat niet iedereen met dat laatste bezig is, merken ze in het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde.

"Maandag en dinsdag werd ik door heel wat leerkrachten aangesproken dat leerlingen op bepaalde momenten de les niet actief aan het volgen waren", vertelt directeur Pieter Vyncke. "Dat was telkens op het moment dat er een match op het WK bezig was. We hebben dat geanalyseerd en we merkten dat het wifi-verbruik in onze school tijdens die matchen bijna verdubbeld was."