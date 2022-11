De vijf boeken van de week: een verjaardagscadeu voor koningin Mathilde, een eerbetoon aan Marc Didden en een lesbische roman

Mathilde groeide op in de Ardennen, in een kasteel met een grote moestuin. Haar roots liggen echter in West-Vlaanderen. De familie van haar vader was afkomstig uit Proven, in de Westhoek. Als kind ging ze regelmatig naar het dorp, op bezoek bij haar grootmoeder. Ze speelde er graag in de bossen.

Die warme band met West-Vlaanderen heeft ze altijd behouden, weet Balfoort: "Ze wordt regelmatig gespot in een restaurantje in Brugge of in Knokke, waar ze bij vrienden blijft logeren." De koningin had ook graag een buitenverblijf gehad in West-Vlaanderen, maar dat was om praktische en veiligheidsredenen niet mogelijk.