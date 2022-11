Dierenasiel Het Blauwe Kruis in Oostende moet na klachten beter isoleren: blaffende honden maken te veel lawaai 

Tijdens een controle stelde de lokale politie vast dat het gebouw van het dierenasiel in Oostende niet meer voldoet aan de voorwaarden. Zo zou er in de buurt te veel geluidsoverlast zijn door de blaffende honden. Dat de geluidsisolatie niet in orde is, komt voor voorzitter Fabrice Goffin niet als een verrassing. "In 2016 trokken we al aan de alarmbel dat ons gebouw verouderd was. In 2018 beloofde het stadsbestuur ons te helpen met 500.000 euro voor de bouw van een nieuw dierenasiel, maar momenteel hebben ze er nog geen centen voor", zegt hij.

Het asiel moet binnen de maand op zoek gaan naar een oplossing voor de geluidsoverlast. Ze denken er aan om uitsluitend nog katten op te vangen. "Op dit moment kost een nieuwe geluidsisolatie te veel geld. We komen dus voor het voldongen feit te staan dat we geen honden meer gaan kunnen opvangen. We gaan er natuurlijk wel alles aan doen om de gebreken op te lossen, maar voor een nieuwbouw hebben we geen budget", laat Goffin weten.