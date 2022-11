Dieven stelen voor 1,6 miljoen euro aan Keltisch goud in 9 minuten tijd

Mogelijk is er een verband met eerdere kunstroven in Duitsland. In 2017 werd een gouden munt van 100 kilogram gestolen in Berlijn, in 2019 gingen dieven aan de haal met kostbare juwelen in een spectaculaire roof in Dresden die werd vastgelegd door bewakingscamera's. Beide worden toegeschreven aan een criminele familie in Berlijn.

"Of er link is met deze diefstallen, kunnen we niet zeggen", zegt Guido Limmer van de gerechtelijke politie in Beieren. "Alleen dit: we staan in contact met onze collega's om alle mogelijke pistes te onderzoeken". Het onderzoek loopt in meerdere landen, de internationale politiedienst Interpol en de Europese politiedienst Europol worden mee ingeschakeld.