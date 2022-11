Nieuwkomers in Turnhout zijn de eersten die nieuw inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie afleggen

In maart heeft de Vlaamse overheid een nieuw inburgeringstraject ingevoerd. Nieuwkomers van buiten de EU zijn verplicht om dat te volgen. Om te beginnen moeten ze een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen in de eigen taal en slagen voor een examen. Daarnaast moeten ze lessen Nederlands volgen en een examen afleggen. Ze moeten ook via de VDAB op zoek gaan naar werk. Tot slot moeten ze 40 uur op pad gaan met een buddy om hun Nederlands te oefenen en onze samenleving nog beter te leren kennen.

In Turnhout heeft nu een eerste groep cursisten, 17 mensen uit 12 landen, het examen Maatschappelijke Oriëntatie afgelegd. Vlaams minister voor Inburgering Bart Somers (Open VLD) kwam een kijkje nemen. "In die cursus wordt geleerd hoe onze samenleving praktisch georganiseerd is en op welke waarden die gestoeld is. Bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen hier gelijk zijn en dat je vrijheid van meningsuiting hebt."