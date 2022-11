Ex-mijnwerkers dienen zelf een klacht in tegen bestuur KS-Vriendenkring

De trekkers van de zaak zijn onder meer Kader Zaouad, Franco Gasparella en Martin Jacobs. Die benadrukken dat ze er absoluut niet op uit zijn om verdeeldheid te zaaien maar integendeel de eenheid tussen de mijnwerkers willen herstellen. "Maar daarvoor ontbreekt het vertrouwen op dit moment, dat kan er alleen maar komen als we de waarheid kennen over wat er met het lidgeld van de mijnwerkers is gebeurd. En er moet ook de waarheid over het pensioendossier verteld worden aan de mijnwerkers, we moeten hen niet aan het lijntje houden met loze beloften”, zo zeggen ze. Ze hopen dat zoveel mogelijk mijnwerkers zich aansluiten en ook een klacht gaan indienen.