Fijnstof kostte in 2020 minstens 238.000 mensen het leven in de EU

In 2020 zijn minstens 238.000 mensen in de Europese Unie vroegtijdig gestorven door de blootstelling aan fijnstof in de lucht. Dat blijkt uit het luchtkwaliteitsrapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2019, toen 231.000 mensen stierven.