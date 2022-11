IN BEELD - Geboortefotograaf Barbara Stynen uit Geel scoort op internationale wedstrijd

Ze begon zich in geboortefotografie te verdiepen, toen ze zelf zwanger was van haar jongste kind. "Ik zag onder meer foto's op Instagram en er ging een wereld voor me open. Het heeft me veel geleerd over bevallen ook, alle mogelijkheden die er zijn. Wij kennen allemaal het standaard beeld en het vele bloed dat eraan te pas komt. Wanneer het over bevallen gaat, komen ook altijd de meest vreselijke verhalen naar boven. Door die foto's kreeg ik toch ook een ander beeld en dat er veel manieren zijn om te bevallen."

Als fotografe is ze vooral in de regio Antwerpen actief. "Ik werk daar samen met twee vroedvrouwenpraktijken. Zij wijzen dus wel eens naar mij door. Maar iedereen kan bij mij terecht. Je hoeft niet meteen daar te bevallen. Tijdens corona mocht ik alleen thuisbevallingen doen, want dan mocht ik geen ziekenhuizen binnen. Nu kan dat wel."