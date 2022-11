60 staven goud en zilver gevonden bij huiszoekingen in drugsmilieu in Brussel 

Een woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene omschrijft de vangst als “een serieuze klap aan het drugsmilieu”. Op twee dagen tijd voerden speurders van de lokale recherche negen huiszoekingen uit, vooral in Brussel en Elsene. "Bij die huiszoekingen werd er heel wat drugs aangetroffen”, aldus de politie. "Zo ontdekten we drie actieve cannabisplantages met in totaal 1.562 planten. Voorts werd er ook iets meer dan 5,5 kilogram marihuana aangetroffen, 605 gram cocaïne en een kleine hoeveelheid heroïne.”



De rechercheurs namen ook 124.000 euro drugsgeld in beslag, net als 25 goudstaven en 45 staven zilver. "Op de binnengevallen adressen werden ook twee vuurwapens met geluidsdemper gevonden en een jachtgeweer, net als luxekledij voor een waarde van ongeveer 20.000 euro. In totaal werden er elf personen opgepakt en ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter”, klinkt het nog.