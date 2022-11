Hoogradioactief kernafval mag vanaf nu "diep geborgen" worden in België, al zal dat pas voor begin volgende eeuw zijn

De precieze locatie is nog niet bekend. "Dat hangt af van vele factoren. We onderzoeken nu in welke ondergrond, in welk gastgesteente, we het best hoogradioactief afval opslaan. Zo loopt er al 40 jaar lang een onderzoek om dat afval in een kleigrond op te slaan. Maar er kan uiteindelijk nog gekozen worden voor een andere ondergrond, zoals graniet", zegt geoloog Manuel Sintobin van de KU Leuven.

"Het radioactief afval zal opgeborgen worden in een soort supercontainer. Daarrond moet nog een kleilaag komen, die de radioactieve straling mee helpt tegenhouden. Want de container zelf zal wellicht niet volstaan. En mocht er op termijn nog meer straling vrijkomen, kan die tegengehouden worden door het gastgesteente. Daarom onderzoeken we nu welk gesteente daar het best voor geschikt is."