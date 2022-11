In je blootje naar het museum in Deurle

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle bij Sint-Martens-Latem heeft onlangs een nieuw kunstwerk geïnstalleerd: Mirror Mirror van kunstenaar Yvan Derwéduwé. Dat kunstwerk staat in de toiletten van het museum. Boven de urinoirs hangen kleine spiegeltjes, waarmee de kunstenaar de toiletbezoekers uitdaagt om al dan niet in het spiegeltje te kijken. "In het werk test Derwéduwé door een spel van reflecties de onuitgesproken gedragscodes in de toiletten", vertelt Rik Vannevel van het museum. "Het wordt een ruimte waar de grenzen tussen privé en publiek worden opgezocht." En die thematiek trekt het museum nu door naar een nocturne door bezoekers in hun blootje het museum te laten verkennen. Ook dan wordt de grens tussen privé en publiek opgezocht.