Invoering van zwaardere straffen voor geweld tegen politie wordt vervroegd

De automatische strafverzwaring bij geweld tegen de politie is nu opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek voor 2025, maar donderdag is beslist om de maatregel te versnellen. Net zoals met het seksueel strafrecht werd gedaan, wil de minister dit luik van het nieuwe Strafwetboek reeds invoegen in het huidige Strafwetboek. Op die manier zijn de strafverzwaringen sneller van toepassing.