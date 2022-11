Bekende Iraanse voetballer opgepakt wegens "propaganda" tegen de staat 

Ghafuri zou nu opgepakt zijn omdat hij de reputatie van de nationale ploeg "beledigd en aangetast" zou hebben en zich bezig zou houden met propaganda tegen de staat. Volgens het Franse persagentschap AFP plaatste Ghafuri een foto op zijn Instagramkanaal waarop hij in traditionele Koerdische kledij te zien is. Het is niet duidelijk of dat de reden voor zijn arrestatie was. De foto is alvast niet meer te zien op zijn Instagramprofiel. Wel is er een foto terug te vinden van Ghafuri in Koerdische kledij, maar die dateert al van meer dan drie jaar geleden.