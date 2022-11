Meer dan 1,8 miljoen kijkers op Eén: ondanks controverse toch grote belangstelling voor openingsmatch Rode Duivels

Het WK in Qatar zorgde de laatste weken voor veel debat. Kijken of niet? Veel fans zworen niet te kijken, onder meer vanwege de mensenrechtenschendingen waar gastland Qatar van wordt beschuldigd. Ook verschillende cafés besloten de wedstrijden van de Rode Duivels niet op groot scherm uit te zenden. Toch keken gemiddeld 1.881.984 mensen naar de uitzending op Eén en 1.180.000 naar die van de RTBF. Dat zijn meer tv-kijkers dan bij de openingsmatch van het EK 2021 tegen Rusland. Toen keken gemiddeld 1.800.782 Vlamingen naar de uitzending op Eén. De wedstrijd van het vorige WK in 2018 deed het wel beter, met 2.077.871 kijkers.