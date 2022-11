Leuven voert zelf geen onderzoek naar buitenlandse bezittingen sociale huurders.

“In Leuven voeren we zelf geen onderzoek naar fraude bij onze sociale huurders”, zegt de voorzitter van Dijledal Leuven Christophe Stockman. “Het is onbegonnen werk om zelf actief op zoek te gaan tussen onze 3400 huurders. We nemen gestaafde klachten wel ernstig, er lopen nu tien onderzoeken. Bij sommige hebben we de politie ingeschakeld en in twee gevallen gaan we nu gebruik maken van het budget van de Vlaamse overheid om privé-detectives in te schakelen. Nu blijkt wel dat sommige landen geen informatie vrij geven over bezittingen.”