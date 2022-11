20.000 euro verdwenen uit kas van oudercomité gemeentescholen in Assenede, parket voert onderzoek naar penningmeester

"Eén maand na de schoolstart, in oktober, hebben we gemerkt dat er iets niet pluis was", vertelt Jeroen Degrieck. Degrieck is voorzitter van het oudercomité dat aan de gemeentescholen in Bassevelde en Boekhoute, allebei deelgemeenten van Assenede, verbonden is. "We hebben de financiën toen onderzocht en half oktober zijn we tot de vaststelling gekomen dat er dingen gebeurd waren die niet kunnen."