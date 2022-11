Ooit in de cel voor corruptie en homoseksuele handelingen, nu eerste minister: Anwar Ibrahim wordt nieuwe premier van Maleisië

In 2015 werd de oppositieleider door het Hooggerechtshof schuldig bevonden aan sodomie (homoseksualiteit). Hij werd een jaar eerder al veroordeeld tot 5 jaar cel nadat hij seks zou hebben gehad met een mannelijke medewerker, maar ging toen in beroep. Homoseksualiteit is bij wet verboden in Maleisië, maar er wordt zelden iemand voor veroordeeld.

Volgens Ibrahim was die uitspraak dan ook politiek gemotiveerd om hem monddood te maken. Er was slechts één getuige die hem van verkrachting beschuldigde. Hij mocht na zijn celstraf vijf jaar lang geen politiek mandaat opnemen, tot hij in 2018 een koninklijk pardon kreeg en werd vrijgelaten uit de gevangenis.