Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib draagt OneLove-armband tijdens gesprek met FIFA-baas Infantino

Lahbib tikt Infantino op de arm om zijn aandacht te trekken en wijst hem dan op haar OneLove-armband. Het gesprek lijkt hartelijk te verlopen, de twee lachen en schudden elkaar de hand. De minister volgde de match van de Rode Duivels verder terwijl ze de armband droeg, in het gezelschap van Qatarese en andere officials. Lahbib had eerder aangekondigd om in Qatar een statement te maken en er te praten over holebi- en mensenrechten.