MR vraagt (en krijgt) steun van N-VA om kernuitstap terug te draaien: "Dit is echt du jamais vu"

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die met zijn partij ook in de federale regering zit, zegt in "De ochtend" op Radio 1 de nervositeit bij de MR te begrijpen. "Maar ik denk niet dat het de meest verstandige strategische zet is om steun te gaan zoeken bij de oppositie om de meerderheid uit elkaar te spelen." Mahdi zegt niettemin zelf snel duidelijkheid te willen over de bevoorradingszekerheid van energie voor ons land. "Tegen het einde van het jaar, want die tijd gaan we echt wel nodig hebben om eruit te geraken."