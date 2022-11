30 dagen Elon Musk bij Twitter: onhoudbare evenwichtsoefening van Twittertrol die regeert als Romeinse Keizer

Onlangs kregen trouwens de overblijvende personeelsleden een mail over de hoge werkdruk die er zit aan te komen, inclusief lange dagen. Voor wie dat niet ziet zitten, rest er enkel de uitgang, want het enige wat medewerkers konden aanklikken in het formulier dat bij de mail zat was ‘ja’. Zo een mentaliteit valt misschien nog -even- te verantwoorden bij een start up, maar dat is Twitter al lang niet meer. Je verwacht een CEO met een visie. Met een plan.