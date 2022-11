Het wachten wordt beloond: deze close-upfoto's kon ruimteschip Orion maken van achterkant van de maan

Op dit moment bevindt Orion zich in een half elliptische baan rond de maan, op zo'n 350.000 kilometer van de aarde en 90.000 kilometer voorbij de maan. Maandag 28 november zou Orion zijn verste punt bereiken: 430.000 kilometer van de aarde. Dat is een heel stuk verder dan de Apollomissies naar de maan in de jaren 60 en 70. Als alles volgens plan blijft verlopen, landt de Orion-capsule op 11 december weer op de aarde. De volgende stap is Artemis 2: NASA wil dan 4 astronauten in een baan om de maan brengen.