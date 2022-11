Opmerkelijk nieuw portret van gedeporteerde in Kazerne Dossin in Mechelen: "Aron is niet gestorven in Auschwitz"

Een opmerkelijk verhaal is dat van Aron Lukensberg. “Aron was op 19 april 1943 mee met zijn familie op het 20ste konvooi naar Auschwitz gezet. Er waren verschillende ontsnappingspogingen. Toen hij op de trein zat heeft het Verzet de trein doen vertragen en zo is hij mee uit een wagon geraakt. En daar is zijn verhaal verloren gegaan in de tijd”, Jo Peeters, curator van het Huis van het Belgisch-Franse Verzet.