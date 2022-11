NMBS werkt aan alternatief voor kortingskaart voor grote gezinnen: "Niet meer van deze tijd"

Je kunt de kortingkaart aanvragen via het NMBS-loket of via de Gezinsbond.



"Dat aanvragen of vernieuwen is zo'n omslachtig proces", zegt Anneke Blanckaert, directeur marketing en communicatie bij de Gezinsbond. "Wij nemen een groot deel ervan over van onze leden. We bieden administratieve ondersteuning door te helpen bij het verzamelen van de nodige documenten. Dat gebeurt onder andere door een team van 715 vrijwilligers die lokaal de leden bijstaan."

Volgens de Gezinsbond ligt het probleem vaak bij de complexiteit van het gezin. "Nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met pleegkinderen hebben bepaalde documenten nodig om te bewijzen dat ze in aanmerking komen van zo'n kortingskaart. Wanneer je de kaart aanvraagt bij de loketten van NMBS, loop je het risico dat je de nodige papieren niet bij je hebt. Dat zorgt voor een kastje naar de muur-gevoel."