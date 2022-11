Aanhoudend protest in Iran dreigt uit te monden in bloedige omwenteling: "Staatsgeweld is gevolg van angst voor revolutie"

Heeft die ontluikende revolutie een kans op slagen? "Ik geloof van wel. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik mensen op sociale media hoor zeggen dat ze niet zullen stoppen tot het regime verdwenen is. Dat is écht wel een groot verschil met de vorige golven van protest."

"De prioriteit van de mensen is dat Iran een democratische en seculiere staat wordt." Toch is het afwachten of er na een eventuele omverwerping van het regime in Iran ook een einde komt aan de onrust in het land, "doorheen de geschiedenis van Iran is er altijd een heel erg diverse oppositie geweest. Er zijn monarchisten, nationalisten, en nog veel meer. Iran is geen homogeen land, de tegenstand en protesten zijn dat evenmin."