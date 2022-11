CHECK- Executeerden Oekraïense militairen Russische soldaten? Of er sprake is van oorlogsmisdaden is ook na beeldanalyse niet duidelijk

Een dag later, op 13 november, begonnen enkele opmerkelijke video's rond te gaan in verschillende militaire groepen op het sociale mediaplatform Telegram. Een eerste luchtbeeld toont hoe een viertal Oekraïense soldaten de binnenkoer tussen enkele kapotte gebouwen benadert. Een van de soldaten kruipt plat op de buik richting een soldaat die al dood blijkt te zijn. Een andere stelt zich langs een grote, rode speelgoedwagen in soortgelijke positie op met een zwaar machinegeweer. Een derde soldaat wandelt rond. Of er op de beelden iets gezegd of geroepen wordt, is niet duidelijk. Het gaat om dronebeelden zonder geluid.

Deze eerste video toont de situatie nog voor enkele Russische soldaten zich overgaven. De rode speelgoedauto dient als visueel herkenningspunt in het verhaal.

Ook in de volgende video's proberen we een anlyse te maken van de tragische gebeurtenis in Makiivka. De beelden komen van sociale media, maar tonen telkens dezelfde plek, maar vanuit verschillende invalshoeken.