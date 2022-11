Oekraïne opent duizenden "plaatsen van onoverwinnelijkheid" voor slachtoffers van lange stroomonderbrekingen door Russische aanvallen 

De Oekraïense autoriteiten zijn begonnen met het openen van wat ze zelf "onbreekbare punten" of "plaatsen van onoverwinnelijkheid" noemen. Het gaat om opvangplaatsen die verwarmd worden, waar stroom, water en EHBO-dozen voorzien zijn en waar mensen terechtkunnen voor warme maaltijden, hun toestellen kunnen opladen en verbinding met het internet kunnen maken.

De opvangplaatsen zijn bedoeld voor mensen die het slachtoffer zijn van lange stroomonderbrekingen. Volgens het kantoor van de Oekraïense president zijn vanaf vandaag in heel het land 3.720 van zulke opvangplaatsen open. Die bevinden zich onder meer in overheidsgebouwen, scholen, kinderdagverblijven en kantoren van nooddiensten. Maar evenzeer in tenten, zoals in de regio Mikolajiv (foto's).