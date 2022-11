Oekraïne: "Vier doden bij Russische raketaanvallen op onlangs heroverde stad Cherson"

"De Russische indringers hebben met raketwerpers het vuur geopend op een woonwijk. Een groot gebouw is in brand gevolgen", dat zei Jaroslav Janoesjevytsj, het hoofd van het militaire bestuur van Cherson, op de berichtendienst Telegram. Reddingswerkers zijn nog onder op zoek naar slachtoffers.

Aanval op Cherson 24/11/2022 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Belangrijke stad Cherson heroverd

Twee weken geleden trokken de Russen zich terug uit deze stad en kon Oekraïne Cherson veroveren. "Voor Rusland was dit de zwaarste nederlaag sinds het begin van de oorlog", zei VRT-expert en Ruslandkenner Jan Balliauw daarover.



Cherson ligt aan de rechteroever van de Dnjepr. Maar de Russen bevinden zich op de linkeroever, dus de stad blijft onder artilleriebereik van de Russen.

Inwoners komen op straat na aanval op Cherson, 24/11/2022 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Zelenski: "Rusland begaat misdaden tegen de mensheid"

Eerder vandaag beschuldigde de Oekraïense president Volodimir Zelenski Rusland opnieuw van "misdaden tegen de mensheid".



"De Russische formule van terreur dwingt miljoenen mensen om in de vrieskou te zitten zonder energie, verwarming en water", zei Zelenski daarover voor de VN-Veiligheidsraad.



Oekraïne opent als reactie op de lange stroomonderbrekingen in het land duizenden verwarmde opvangplaatsen met stroom, water en een internetverbinding. Ze moeten het leven van de Oekraïners in de winter draaglijker maken, op plaatsen waar er stroomonderbrekingen zijn.