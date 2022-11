Maak kennis met Flossie: met 26 jaar en 329 dagen de oudste nog levende kat ter wereld en bijna even oud als haar baasje

Als kitten leefde Flossie enkele maanden op straat, totdat een medewerker van het Merseyside ziekenhuis in Liverpool de zwart-bruine kat adopteerde in 1995. Drie baasjes en 26 jaar later wordt Flossie in augustus dit jaar binnengebracht bij de dierenbeschermingsorganisatie Cats Protection. "We stonden perplex toen we in Flossies dossier zagen dat ze bijna 27 jaar oud was", vertelt Naomi Rosling van Cats Protection.

Op dat moment ontmoet Flossie haar toekomstig baasje Vicki Green. Zij haalde al meermaals een seniorenkat in huis. "Ik zag meteen dat Flossie een bijzondere kat was, maar ik had nooit gedacht dat ik mijn thuis zou delen met een wereldrecordhoudster." Met haar verhaal hoopt de 27-jarige uit Londen mensen aan te moedigen om ook de oudere asieldieren een thuis te geven.