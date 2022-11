"Hij verstopt zich graag": veiligheidsagenten op luchthaven in New York ontdekken kat in een koffer

De krant New York Post kon "Smells" -want zo heet het dier- en baasje Alix opsporen. Ze was aan het werk en wist niet dat haar kat vermist was, tot ze telefoon kreeg van de luchthaven. "Ze vroegen of ik een klacht wilde indienen", vertelt de 37-jarige vrouw uit Brooklyn. "Ze wilden weten of er een reden was waarom iemand mijn kat zou stelen en naar Florida zou gaan." De autoriteiten wilden de passagier (de gast van Alix, niet de kat, voor alle duidelijkheid) op de No Fly-lijst zetten, maar Alix kon hen verzekeren dat dat niet nodig was. "Onze katten snuffelen en verstoppen zich graag in zakken en tassen, en een van hen klom in de koffer. Het was per ongeluk."

Onmiddellijk na het telefoontje reed de verloofde van Alix naar de luchthaven om Smells op te pikken. Om vast te stellen dat de kat zijn coole zelf was gebleven. "Ik was ongerust dat hij in paniek zou zijn, maar hij miauwde niet eens op de terugweg", zegt Alix. "Ik gaf hem wat extra snoepjes, en hij deed alsof er helemaal niks gebeurd was."