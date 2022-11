China telt recordaantal coronabesmettingen en cijfers blijven stijgen

De protesten kunnen de productie in de fabriek nog verder verstoren. Apple had eerder al gewaarschuwd voor vertragingen bij de leveringen van sommige iPhones door de coronamaatregelen in de fabriek in Zhengzhou.



"Er zijn teamleden van Apple ter plaatse", zei Apple in een reactie op de situatie in de fabriek. "We analyseren de toestand en we werken nauw samen met Foxconn om zeker te zijn dat de bezorgdheden van de werknemers aangepakt worden."