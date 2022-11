Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Een verslaving is even ondermijnend als een affaire”

Peter is ten einde raad. Zijn vrouw kampt al jaren met een marihuana-verslaving. “Ze blowt dagelijks en intimiteit is ver te zoeken. Mijn therapeut leerde me dat verslaafden meesters zijn in manipulatie, en dat ik zachtjes - zonder haar iets te verwijten - mijn grenzen moet stellen. Dat hielp even, toen we op vakantie waren zonder de kinderen. Maar ondertussen rookt ze weer elke dag.”

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Peter in "Nieuwe Feiten":