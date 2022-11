Royals op zondag - De prinses van Wales haalt historische broche boven en gezinsuitbreiding bij de Grimaldi's 

De broche is niet te verwarren met die van Wallis Simpson, de maîtresse van de Britse kroonprins Edward (en later koning Edward VIII die troonsafstand deed om te kunnen trouwen). Hij bestelde het sieraad, een gelijkaardige Prince of Wales Brooch, in 1934 en schonk het Wallis een jaar later. De inscriptie: "Voor een gelukkiger Nieuwjaar." De relatie van Edward en Wallis was toen nog een groot geheim. De kroonprins wilde hiermee tonen dat hij van haar de toekomstige koningin wilde maken. Maar de geschiedenis liep lichtjes anders: lees dat hier rustig na.



Na de dood van Wallis ging in 1987 de speld onder de hamer bij Sotheby's en werd gekocht door niemand minder dan Hollywoodactrice Elizabeth Taylor voor bijna 600.000 euro. Zij was een vriendin van het verbannen koppel.