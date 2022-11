Voormalige vicepresidentskandidaat Sarah Palin opnieuw niet verkozen in Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Sarah Palin, voormalig vicepresidentskandidaat voor de Republikeinen, is opnieuw niet verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Palin verloor voor de tweede keer in enkele maanden tijd van de Democrate Mary Peltola, die er in augustus tijdens een speciale verkiezing al voor gezorgd had dat de zetel in Alaska voor het eerst in 50 jaar in handen kwam van de Democraten.