Opslagbedrijf uit Nazareth bouwt volautomatisch hoogbouwmagazijn: "Grootste ter wereld"

En dat is zelfs op internationaal vlak ongezien, zegt De Jaeger. "Er is geen enkel bestaand magazijn dat dat aankan, zelfs niet in Amerika. Het is een vrij nieuw systeem, maar het is veel vlotter dan het oude met kranen. Wij zijn het eerste logistiek bedrijf dat het aandurft om zo'n gebouw neer te zetten."

"In tegenstelling tot productiebedrijven weten wij niet wanneer we welke producten moeten opslaan. Wij werken in opdracht van productiebedrijven. Maar dankzij onze shuttles zijn we heel flexibel. Als er veel werk is, kunnen we indien nodig nog shuttles bijhuren om het werk nog sneller te doen. De grootste uitdaging hierin is de hoogte. De lift moet snel genoeg zijn om al de shuttles naar boven te brengen en terug."