Nederland kibbelt over "mobieltjesverbod", welk nut heeft smartphones verbieden op school? 

Op het Sint-Pieterscollege in Leuven zijn de regels onlangs verstrengd na overleg. "Op vraag van de ouders hebben we sinds dit schooljaar het gsm-gebruik verstrengd", zegt directrice Elke Croes. In samenspraak met de leerlingenraad werd er beslist dat de gsm verboden is in de gebouwen en tijdens de lange middagpauze.

"Het is fijn om te zien is dat de leerlingen tijdens die lange middagpauze nu veel meer aan het spelen gaan", zegt Croes. "We zien de leerlingen nu kaarten, dammen en schaken en dat maakt ons eigenlijk wel bijzonder trots."