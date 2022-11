Hebben zonnepanelen of een thuisbatterij nog zin? Wat als ik een elektrische auto heb? Jouw vragen over het capaciteitstarief beantwoord  

Om ons te stimuleren om ons elektriciteitsverbruik beter te spreiden in de tijd en minder met pieken te verbruiken, werd dus het capaciteitstarief bedacht. “Door die stimulans in de factuur willen we dat mensen zich wat bewust worden van de stroomcapaciteit.”

Bijkomende reden: het tarief dat we vandaag nog hebben, is geen goede stimulans om een warmtepomp of een elektrische auto te kopen, omdat je - door allerlei netkosten - veel per verbruikte kilowattuur betaalt.