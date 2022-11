Stilstaande trein in Herentals blokkeert drie overwegen en zorgt voor veel hinder

"Rond 8.20u viel de trein die van Hamont kwam en op weg was naar Antwerpen Centraal onderweg stil door een defect aan de seinen," zegt Thomas Baeken van Infrabel. "De trein stond in een zogenaamde aankondigingszone van drie overwegen, waar sensoren staan. Dat zorgde ervoor dat de slagbomen bij die overwegen dicht bleven. Het duurde ongeveer 25 minuten vooraleer het probleem was opgelost."