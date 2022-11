Tientallen verwaarloosde dieren in beslag genomen in Eeklo : "Sommige beestjes droegen constant een pamper"

De dieren zijn er heel erg aan toe. "Toen we de dieren gingen ophalen in Eeklo, waren we er niet goed van", vertelt Brigitte. "Het is niet menselijk. De dieren hadden een pamper aan, waren verwond aan hun geslachtsdelen en hadden veel pijn."

"We proberen nu de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Hopelijk zullen hun geslachtsorganen genezen, maar het is niet zeker. We wachten op het advies van de dierenarts of de beestjes het zullen redden of niet. We proberen er alles aan te doen. We willen zelfs een rolstoel kopen voor de verlamde honden zodat ze weer kunnen lopen. Maar we moeten wel zien dat het voor die dieren te doen is. Als het van ons af hangt, en we krijgen ze er door, dan kunnen ze zeker nog geadopteerd worden."

Het Departement Dierenwelzijn moet nu beslissen wat er met de dieren zal gebeuren. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de dierenverwaarlozing in Eeklo.