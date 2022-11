Tijdelijke opnamestop op PAAZ-afdeling na corona-uitbraak in ziekenhuis in Heusden-Zolder

In eerste instantie leek het te gaan om een beperkt aantal patiënten van de PAAZ-afdeling (psychiatrische afdeling van het ziekenhuis) die in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder positief getest waren. Daarop zijn alle patiënten van de afdeling preventief gescreend en daarbij kwamen nog meer positieve resultaten uit de bus. Op dit moment zijn 11 patiënten positief getest. Maar niemand is ernstig ziek, de patiënten vertonen geen of slechts lichte symptomen.