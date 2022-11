België blokkeert Europese energie-akkoorden tot plan voor prijsplafond op gas wordt aangepast, minister Van der Straeten (Groen): "Huidig voorstel is onvoldoende"

Vandaag vergaderen de Europese ministers van Energie in Brussel over verschillende energiemaatregelen, maar als het van België afhangt, zullen er tijdens die vergadering geen akkoorden gesloten worden. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten is bij aanvang van de ministerraad duidelijk, ze wil dat het voorstel van de Europese Commissie rond een prijscorrectiemechanisme op gas, dat dinsdag op tafel werd gelegd, eerst wordt aangepast.

Zolang dat niet gebeurt, ondertekent België ook geen andere akkoorden. Er was al een akkoord rond een Europese groepsaankoop op gas, maar dat mag dus nog even in de koelkast: "Die tekst kan 'on hold' gezet worden tot er een akkoord is over het geheel", aldus Van der Straeten. "Ik denk wel dat er aan het einde van de dag een akkoord zal zijn om te werken aan het evenwicht tussen alle elementen", verzekert ze.