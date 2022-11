41 procent van "niet aangekregen" pakjes wordt terugbetaald, zonder bewijs: Universiteit Antwerpen legt problemen bij webshops bloot

Voornamelijk de grote, internationale webshops gaan snel over tot terugbetaling. "Ze houden liever hun klanten tevreden, via een goede service. Dat klinkt leuk voor de consument, maar eigenlijk is dat diefstal." Onmiddellijk terugbetalen, is voor een kleine webwinkel dan weer niet mogelijk omdat het te duur is. "Het is nu aan de overheid om dit probleem op te volgen, want het zorgt voor een oneerlijke concurrentie tussen de kleine en grote spelers."