"Valse" Romeinse gouden munten echt verklaard, onbekende keizer Sponsianus heerste mogelijk over Dacië

Ook die munt is met een krachtige microscoop onderzocht en er zijn dezelfde aanwijzingen gevonden voor de echtheid ervan.



"We hopen dat onze bevindingen een verder debat bevorderen over Sponsianus als een historische figuur, en ook verder onderzoek van de munten die op hem betrekking hebben in andere musea in Europa", zei Jesper Ericsson, het hoofd van de afdeling numismatiek van het Hunterian.

:De interim-manager van het Nationaal Brukenthal Musuem noemde de resultaten, als ze erkend worden door de wetenschappelijke gemeenschap, belangrijk voor de geschiedenis van Europa en in het bijzonder voor die van Transsylvanië en Roemenië omdat ze een belangrijke historische figuur aan de geschiedenis toevoegen.

Intussen hebben de 'vervalsingen' eerherstel gekregen. De vier onderzochte munten, waaronder ook die van Sponsianus, zijn uit de kast gehaald in het Hunterian Museum en worden nu tentoongesteld voor het publiek. Ook de munt met de beeltenis van Sponsianus in het Brukhental Museum wordt nu tentoongesteld.

