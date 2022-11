Vijf jaar cel met uitstel voor turnleraar die kleuters aanrandde op school in Mechelen

De turnleraar (24) werd begin 2020 opgepakt nadat een kleutertje thuis was gaan vertellen dat de man haar zijn geslachtsdeel had getoond en ook had gevraagd dit aan te raken. In de loop van het onderzoek waren er nog andere ouders die naar de politie stapten met meldingen van soortgelijke feiten, en bij de turnleraar thuis werd ook een aanzienlijke hoeveelheid beelden van kindermisbruik aangetroffen.

De man werd onmiddellijk ontslagen op de Mechelse school waar hij turnleraar was. De rechter heeft hem nu schuldig bevonden aan aantasting van de seksuele integriteit - voorheen aanranding van de eerbaarheid - van minderjarigen, bezit van beelden met kindermisbruik en exhibitionisme.

Hij krijgt een celstraf van vijf jaar met uitstel en hij moet zich laten behandelen. Hij is ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten en voor twintig jaar uit het recht om een job of hobby uit te voeren waarbij hij in contact komt met minderjarigen.