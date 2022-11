Wetenschappers lokken vissen in de Noordzee met geluid, licht én... de geur van bananen

Het onderzoek gebeurde op de plaats waar de Colruyt Group van plan is om een zeeboerderij te bouwen, net voor de kust van Nieuwpoort.

"Daar wordt momenteel ook onderzocht of we mosselen, oesters en zeewier kunnen telen in kooien. De Noordzee is namelijk één van de ruwste zeeën van de wereld. Als het daar lukt, dan kan het overal" vertelt Bert Groenendaal, coördinator van het onderzoeksproject Symapa.

"Het kweken van de mossel lukt al vrij goed. Volgend jaar zal er kunnen geoogst worden. Met het telen van oesters en zeewier hebben we nog wat werk. Maar we zullen ongetwijfeld binnen een vijftal jaar een diverse zeeboerderij in de Noordzee hebben."