Slotklooster in Gent transformeert tot cohousingproject voor senioren, Vlaanderen trekt 1 miljoen euro uit om erfgoed te bewaren

“Het is de bedoeling dat mensen in de tweede levenshelft hier samen kunnen wonen, sociaal contact houdt mensen langer gezond”, zegt Steven Dhaens van stichting Symbiosis, de organisatie achter het project "De Living".“Het is een alternatief voor een assistentiewoning of een rusthuis. Het is de bedoeling dat mensen langer thuis kunnen wonen.” Kandidaat-bewoners worden vooraf samengebracht en gecoacht.