Vliegen er over 10 jaar datacenters door de ruimte? Vlaamse onderzoeksinstelling bekijkt de mogelijkheden

Volgens Vercalsteren is er op technisch vlak al heel wat onderzocht en lijkt het concept haalbaar. 'Maar er moeten toch nog heel wat andere factoren worden onderzocht", zegt Vercalsteren. "Verschillende andere partners, zoals Airbus en ArianeGroup, gaan onderzoeken wat er technisch nodig is, of de technologie betrouwbaar is en of het allemaal wel veilig is. Want er zweeft natuurlijk ook een heleboel ruimteafval rond."

"Als alles positief uitdraait, dan heeft men de bedoeling om tegen 2030, 2035 zo'n datacenter in de ruimte te kunnen installeren."