Trui uit Kortrijk werkt als flexi-jobber bij warme bakkers en geeft haar loon aan hen terug om hen te steunen

Trui woont in Kortrijk en werkt in een bedrijf in Moeskroen. Ze heeft vijf weekenddagen aangestipt waarop ze wil werken. "Twee ervan zijn al bezet. Op zondag 4 december werk ik bij bakkerij Soens in Heule. De tweede dag is bij bakkerij Rigole in Marke op zondag 18 december. De andere dagen ben ik nog vrij, dus hierbij doe ik een warme oproep naar de bakkers uit Groot-Kortrijk. Bel naar mij, ik zal op 17, 24 en 25 december met de grootste glimlach klanten naar jullie zaak lokken."