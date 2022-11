Zemst vindt op minder dan drie dagen opvangplaats voor 100 kinderen uit gesloten créches van Mippie en Moppie 

“Dit is absoluut geen eenvoudige klus gezien de huidige bezetting van opvangvoorzieningen in en rond Zemst”, verduidelijkt schepen van Kinderopvang Kathleen Goovaerts (N-VA). "Maar door de enthousiaste inzet van onze medewerkers en de hulp van andere kinderdagverblijven en opvanginitiatieven, kunnen we aan de 100 gedupeerden een alternatief bieden. Het was geen makkelijke puzzel, maar we zijn tevreden dat we voor iedereen een oplossing vonden. Alle betrokken ouders worden hiervan vandaag op de hoogte gebracht en kunnen natuurlijk zelf kiezen of ze daarop in gaan.”